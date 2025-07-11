Российский баскетболист Демин набрал первые очки за "Бруклин" в Летней лиге НБА

Он набрал восемь очков и сделал четыре подбора в матче против "Оклахомы"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Россиянин Егор Демин дебютировал за "Бруклин" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Оклахомы".

Встреча прошла в ночь на 11 июля и завершилась победой "Оклахомы" со счетом 90:81. Демин набрал восемь очков и сделал четыре подбора.

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.