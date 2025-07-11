Прядкин считает, что российским клубам не хватает международных турниров

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от соревнований

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российским клубам не хватает участия в международных турнирах, но вместе с тем отечественный футбол развивается. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ), советник главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сергей Прядкин.

"Я думаю, что клубам не хватает только международных матчей. В остальном, несмотря на трудную ситуацию, нашли выходы и с точки зрения экипировки, товарищеских игр, - сказал Прядкин. - Вы видите, что очень много наших игроков востребованы в зарубежных клубах, продолжаются трансферные сделки. Поэтому мое мнение - не хватает просто международных матчей. В остальном футбол развивается, поверьте мне".

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от турниров из-за ситуации на Украине.