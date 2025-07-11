Александр Емельяненко пройдет медобследование в связи с травмой позвоночника

Сейчас он снимается в реалити-шоу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко снимается в реалити-шоу и в ближайшее время пройдет медобследование в связи с травмой позвоночника. Об этом ТАСС рассказал представитель спортсмена.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко может перенести вторую операцию на позвоночнике. Причиной для первого хирургического вмешательства стали проблемы с шейным отделом позвоночника, из-за которых у бойца перестали функционировать ноги. В настоящий момент Емельяненко передвигается при помощи трости.

"Александр сейчас снимается в шоу, - сказал собеседник агентства. - Он сделал МРТ. Как только завершит съемки, пройдет полное обследование. Если будет показано, то сделает операцию".

На счету 43-летнего бойца 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах.