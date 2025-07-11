Марченко считает, что в следующем плей-офф НХЛ "Коламбус" будет бороться за выход в финал

В прошлом сезоне НХЛ "Коламбус" не вышел в плей-офф

ТАСС, 11 июля. Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" в следующем сезоне будут биться за выход в финал Кубка Стэнли. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко.

В прошедшем сезоне "Коламбус" не смог выйти в плей-офф НХЛ, заняв 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

"Мы сами виноваты, уступили в матчах, в которых не должны были. Очень много на выезде проиграли в этом году. Думаю, в следующем будем биться за финал", - сказал Марченко.

Марченко 24 года, он выступает за "Коламбус" с 2022 года. В сезоне-2024/25 хоккеист принял участие в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 голевые передачи. Ранее форвард играл в Континентальной хоккейной лиге за "Югру" из Ханты-Мансийска и петербургский СКА.