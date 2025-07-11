Колесников и Клепикова будут капитанами российских пловцов на чемпионате мира

Соревнования по плаванию на чемпионате мира пройдут с 27 июля по 3 августа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Рекордсмен мира Климент Колесников и чемпионка мира на короткой воде Дарья Клепикова избраны капитанами российской команды по плаванию перед ее выступлением на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Андрей Шишин.

Чемпионат мира в Сингапуре стартует 11 июля, соревнования по плаванию пройдут с 27 июля по 3 августа. В них примут участие 30 российских спортсменов, они допущены в нейтральном статусе.

"У нас два капитана. У мальчиков - Климент Колесников, у девочек - Дарья Клепикова. Их выбрали единогласно, все очень довольны", - сказал Шишин.

"История хорошая, она только начинается - на чемпионате мира они будут капитанами впервые. Но так будет и в дальнейшем, причем капитанами они являются не только на период чемпионата мира, но и сейчас, во время сборов", - добавил главный тренер.

Шишин не считает удивительным, что в женской команде капитаном избрана Клепикова, а не рекордсменка мира Евгения Чикунова. "Она боец, она участвует во всех эстафетах. Это человек, с которым команда будет выходить ежедневно. Она заслуживает этот выбор", - отметил собеседник агентства.

Колесникову 25 лет, он является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным победителем чемпионатов мира на короткой воде. Ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине. Клепиковой 20 лет, на ее счету две победы на чемпионате мира на короткой воде 2024 года.