Сильнейший российский гимнаст-юниор Духно мечтает выиграть золото Олимпиады-2028

Спортсмен рассказал, что следит за тем, как выступают ведущие зарубежные гимнасты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Лидер юниорской сборной России по спортивной гимнастике Арсений Духно мечтает выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе и выиграть там золотую медаль. Об этом Духно рассказал ТАСС.

На Кубке сильнейших спортсменов в Москве 16-летний Духно завоевал на юниорских состязаниях пять золотых (в том числе в личном многоборье) и две серебряные медали. В многоборье он набрал больше баллов, чем Даниил Новиков, которому не было равных среди взрослых гимнастов (81,965 против 81,165).

"Я пока не состоялся полностью как гимнаст, потому что еще не выступал на взрослом уровне, это произойдет только в следующем году, - ответил Духно на вопрос, как он реагирует на хвалебные отзывы в свой адрес. - Во взрослой гимнастике немного другая атмосфера, да и конкуренция среди спортсменов куда серьезней. В таких условиях можно переволноваться и допустить ошибки на каком-то снаряде. Моя главная мечта - Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе. И там я хочу завоевать золото".

"Мои сильные снаряды - это вольные упражнения, опорный прыжок, плюс сейчас стал неплохо делать коня. Мне нужно подтягивать кольца, где мне пока не хватает физической силы, в программу упражнений на брусьях надо вставить еще пару элементов, ну и, конечно, подтянуть перекладину", - добавил гимнаст.

Духно рассказал, что следит за тем, как выступают ведущие зарубежные гимнасты. "Черпаю что-то для себя из увиденного. Мне интересно сравнивать себя с ними. Что касается кумиров, то я пытаюсь тянуться за японцем Кохеи Утимурой, был бы рад когда-нибудь встретиться с ним и взять у него автограф. Из российских гимнастов мне импонируют все наши олимпийские чемпионы", - признался собеседник ТАСС.

"Отсутствие опыта международных стартов придает мне больше мотивации тренироваться и совершенствоваться. Это нужно для того, чтобы сразу показать хороший уровень гимнастики после того, как получу допуск на зарубежные турниры. Пока я особо не переживаю, что вынужденно нахожусь в изоляции, в силу возраста у меня еще все впереди. Что касается получения мной нейтрального статуса, то все документы поданы, но ответа никакого пока не приходило", - заключил Духно.