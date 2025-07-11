Times of India: 25-летнюю теннисистку из Индии Ядав застрелил ее отец

Лучшей позицией Радхики Ядав в рейтинге Международной федерации тенниса было 113-е место

ТАСС, 11 июля. Индийская теннисистка Радхика Ядав была застрелена своим отцом. Об этом сообщает газета Times of India.

По информации источника, в ходе ссоры отец Ядав выстрелил в дочь пять раз. 25-летнюю теннисистку срочно доставили в больницу, но вскоре она скончалась от полученных ранений. В полиции обвиняемый признался в преступлении. Он заявил, что мотивом убийства стали насмешки на тему того, что он живет на средства своей дочери, получаемые от тренерской деятельности в ее теннисной академии в индийском Гургаоне. По словам отца Ядав, эта ситуация "ущемляла его достоинство".

Лучшей позицией Радхики Ядав в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) было 113-е место в ноябре 2024 года.