"Шинник" направит средства от продажи билетов на лечение футболиста с онкологией

Бен Азиз Загре, которому диагностировали рак, в течение двух сезонов выступал за "Шинник"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ярославский футбольный клуб "Шинник" направит средства от продажи билетов на матч первого тура Лиги Пари (Первой лиги - второй по силе дивизион чемпионата России - прим. ТАСС) против екатеринбургского "Урала" на поддержку защитника Бена Азиза Загре, которому диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба "Шинника".

"Футбольным клубом "Шинник" принято решение передать все денежные средства, вырученные за продажу билетов на матч первого тура "Шинник" - "Урал", на поддержку Бена Азиза Загре, одного из лучших футболистов команды последних двух сезонов. У Загре выявлено тяжелое онкологическое заболевание, впереди его ждет непростая операция. Бен Азиз Загре своей полной самоотдачей на поле, самоотверженной игрой завоевал уважение всех болельщиков команды. Бен, мы с тобой, мы вместе", - говорится в сообщении "Шинника".

Загре 26 лет, защитник из Буркина-Фасо подписал контракт с "Шинником" в 2024 году. 3 июня было объявлено об уходе Загре из ярославского клуба в связи с истечением контракта. В составе команды он провел 44 матча, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее он выступал за датский "Эсбьерг", португальскую "Виторию Гимарайнш" и казахстанский "Кайсар".