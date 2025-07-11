Мусаев рассказал, что многие российские тренеры поздравили его с победой в РПЛ

В сезоне-2024/25 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России

ТАСС, 11 июля. Многие российские тренеры поздравили главного тренера футбольного клуба "Краснодар" Мурада Мусаева с победой в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/25. Об этом Мусаев рассказал "Спорт-Экспрессу".

24 мая "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России.

"Если брать звонки после чемпионского матча, сразу позвонил Сергей Богданович (Семак, главный тренер петербургского "Зенита" - прим. ТАСС). Я к нему тоже в свое время приезжал на пару дней, смотрел тренировочный процесс. Семак был очень открыт и уважителен, много общались с его помощниками из штаба - Александром Низеликом, Анатолием Тимощуком, с которыми мы до сих пор на связи. В прошлом году сразу же поздравил их с чемпионством, они мне в этом набрали", - сказал Мусаев.

"На следующий день после матча с утра позвонил Юрий Павлович [Семин]. Это было очень неожиданно и приятно, мы тепло пообщались. Набрал из Азербайджана и Курбан Бекиевич [Бердыев], из Китая - Леонид Викторович [Слуцкий] написал. Очень многие коллеги по цеху! И это было очень приятно, что нет никакой зависти, видно было, что это искренняя радость", - добавил он.