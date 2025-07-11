Журова назвала провокацией ситуацию с баскетболистом Касаткиным

Игрока подозревают в кибермошенничестве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Задержание российского баскетболиста Даниила Касаткина похоже на провокацию. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее агентство AFP сообщило о задержании Касаткина во Франции по запросу США. По его данным, баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Как отмечает агентство, сам баскетболист отверг все обвинения. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Париже занимается данной ситуацией.

"Вся эта ситуация походит на провокацию, - сказала Журова. - Откуда там взялся б/у компьютер, как он попал к нашему спортсмену - все это вопросы. И выглядит вся ситуация очень странно. Сейчас такие случаи очень выгодны нашим недругам, в том числе Украине. Сейчас важно, чтобы все для него завершилось лучшим образом".

Касаткину 26 лет, он покинул московский клуб 3 июля 2025 года. Вместе с МБА Касаткин стал двукратным бронзовым призером Кубка России.