Кирилл Марченко считает закономерностью свою высокую результативность в сезоне НХЛ

Россиянин набрал в 79 матчах чемпионата 74 очка

ТАСС, 11 июля. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко считает закономерным результатом свою успешную игру в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение Марченко высказал "Спорт-Экспрессу".

В сезоне-2024/25 Марченко принял участие в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 голевые передачи.

"Не думаю, что я сильно добавил [в игре], больше поменялась система, другой тренер. У многих стали другими роли в команде, а у меня появилась уверенность. Нет такого, что я стал в пять раз лучше. Просто немножко добавил и такую задачу ставлю перед собой каждый год: становиться лучше из сезона в сезон. Не удивился, что сезон вышел таким. Ну чуть-чуть если только. Но я для этого много старался, поэтому, думаю, все закономерно", - сказал Марченко.

Марченко 24 года, он выступает за "Коламбус" с 2022 года. Ранее форвард играл в Континентальной хоккейной лиге за "Югру" из Ханты-Мансийска и петербургский СКА.