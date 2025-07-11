В Суперкубке Единой лиги ВТБ по баскетболу примут участие четыре команды

Турнир пройдет в сентябре в Белграде

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в Белграде, в борьбе за трофей примут участие четыре команды. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В турнире, который пройдет в формате "Финала четырех", примут участие две российские команды: победитель Единой лиги ВТБ сезона-2024/25 московский ЦСКА и финалист плей-офф предыдущего розыгрыша петербургский "Зенит". Также за трофей будут бороться сербская "Црвена Звезда" и "Дубай" из ОАЭ.

Полуфинальные матчи турнира пройдут 24 сентября, 25 сентября состоится финальная игра.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится с 2021 года, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. В 2024 году турнир прошел в Москве, его победителем стал ЦСКА.