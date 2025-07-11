ТАСС: "Оренбург" заменит "Торпедо" в РПЛ

Московский клуб был исключен из числа участников за попытку организации договорных матчей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" заменит московское "Торпедо" в розыгрыше Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило, что "Оренбург" заменит "Торпедо" в следующем сезоне РПЛ", - сказал собеседник агентства. Позднее пресс-служба РФС подтвердила информацию о включении "Оренбурга" в число участников РПЛ следующего сезона.

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

В прошлом сезоне "Оренбург" занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Торпедо" стало вторым во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Бюро исполкома РФС также постановило внести изменения в проведенную ранее жеребьевку Фонбет - Кубка России. По итогам жеребьевки "Торпедо" должно было сыграть в группе A "пути РПЛ" с петербургским "Зенитом", казанским "Рубином" и грозненским "Ахматом", "Оренбург" должен был выступить в "пути регионов". Решением бюро исполкома "Оренбург" включен в число участников группы A "пути РПЛ", "Торпедо" сыграет в "пути регионов".