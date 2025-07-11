Более 26 тыс. человек принимают участие в суперфинале по шахматам среди стран ШОС и БРИКС

Соревнования проходят 11-12 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Церемония открытия суперфинала по шахматам среди стран ШОС и БРИКС состоялась в пятницу в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Организаторы суперфинала сообщили ТАСС, что в очных соревнованиях, которые проходят в российской столице, принимают участие более 220 человек, при этом более 26 тыс. шахматистов выступят в онлайн-формате. В Москву приехали юные шахматисты из Китая, ОАЭ, Индии, Бразилии, ЮАР, Белоруссии, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Россия представлена шахматистами из всех регионов страны.

"Это отличный турнир, который позволяет продемонстрировать свое мастерство и пообщаться со сверстниками из других стран", - заявил на церемонии открытия гроссмейстер Савва Ветохин.

Изюминкой турнира станет установление мирового рекорда как самого массового международного юношеского суперфинала по шахматам среди стран ШОС и БРИКС. Соревнования завершатся 12 июля.