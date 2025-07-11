Белорусы встретили российских легкоатлетов хлебом-солью на вокзале Бреста

Кубок сильнейших спортсменов с участием легкоатлетов РФ и Белоруссии пройдет в Бресте с 12 по 13 июля

БРЕСТ /Белоруссия/, 11 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, прибывшие в Брест для участия в международном турнире "Кубок сильнейших спортсменов", были встречены белорусскими организаторами соревнований под музыку духового оркестра и хлебом-солью. Об этом передает корреспондент ТАСС с железнодорожного вокзала Бреста, куда прибыл поезд из Москвы.

"Все классно, каравай очень вкусный, нам понравился, - поделилась эмоциями от встречи чемпионка мира в тройном прыжке Екатерина Конева. - Встретили нас прекрасно, спасибо большое организаторам за теплый прием".

Как ранее сообщал ТАСС, всего в соревнованиях в Бресте примут участие 144 российских спортсмена.

Кубок сильнейших спортсменов с участием легкоатлетов РФ и Белоруссии пройдет в Бресте с 12 по 13 июля. Состав сборной на международные соревнования в Бресте формировался по итогам Кубка России, проходившего в подмосковном Жуковском.