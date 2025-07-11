Дивеев рассказал об отличительных особенностях работы с новым тренером ЦСКА Челестини

Швейцарский специалист возглавил команду 20 июня

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини открыт ко всем футболистам, к нему всегда можно обратиться. Об этом журналистам рассказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня, сменив на этом посту Марко Николича.

"У нас было собрание, он хорошо себя показал. Главное у него - характер, - сказал Дивеев. - Он добрый, когда все устраивает, если что-то не устраивает, то он будет требовательным. Его офис всегда открыт, если кто-то что-то не понимает. Хорошее общение идет со всем тренерским штабом. Глобально, наверное, ничего в игре пока не изменилось, но за такой маленький промежуток времени все футболисты понимают, что делать на футбольном поле".

12 июля ЦСКА на "Ак Барс Арене" в Казани сыграет с "Краснодаром" в матче за Олимпбет - Суперкубок России, игра начнется в 18:00 мск.

"Прекрасно понимаем соперника, есть [Джон] Кордоба, [Эдуард] Сперцян и другие. Понимаем их сильные качества, где уязвимы. Думаю, что будет интересная игра, - отметил Дивеев. - Что касается условий, могу сказать только про погоду - очень жарко. Газон пока не видел".

ЦСКА семь раз выигрывал Суперкубок России, еще пять раз уступал в решающем матче.