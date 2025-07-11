Швейцарский тренер ЦСКА Челестини оценил вкус чак-чака

Специалист отметил, что это очень сладкое блюдо

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Главному тренеру ЦСКА швейцарцу Фабио Челестини понравился вкус чак-чака, но для него он был слишком сладкий. Об этом специалист рассказал журналистам.

ЦСКА прибыл в Казань на матч за Олмипбет - Суперкубок России в пятницу, Челестини по приезде попробовал чак-чак. Матч с "Краснодаром" пройдет 12 июля и начнется в 18:00 мск.

"Когда приезжаешь куда-то, то концентрация на футболе. Но при этом заодно окунаешься в традиции, - сказал Челестини. - Было очень здорово ощутить такой прием, увидеть людей в национальных костюмах, такой колорит, попробовать национальное блюдо [чак-чак]. Это очень вкусное, но очень сладкое блюдо, нужно быть с ним поосторожнее, потому что много сахара".

"В Казани нахожусь только 1,5 часа, но уже успел познакомиться с городом. Но мы сюда приехали не с туристическими целями, сделаем все возможное, чтобы завтра завоевать трофей", - добавил Челестини.