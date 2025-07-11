Митрофанов назвал фантазией информацию о 12 арбитрах, которым предлагали взятки

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что бывший генеральный директор "Торпедо" Валерий Скородумов назвал фамилии 12 судей, которым давал взятки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Информация о том, что руководство футбольного клуба "Торпедо" предлагало взятки 12 арбитрам, является фантазией. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что бывший генеральный директор "Торпедо" Валерий Скородумов назвал фамилии 12 судей, которым давал взятки за оказание противоправного влияния на результаты матчей с участием столичной команды.

"Я об этом не знаю, насколько я знаю, это фантазия", - сказал Митрофанов.

В пятницу прошло заседание бюро исполнительного комитета РФС. На заседании было принято решение включить в число участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 "Оренбург". 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

В прошлом сезоне Первой лиги "Торпедо" заняло второе место. "Оренбург" стал 15-м в РПЛ. "Торпедо" в следующем сезоне вновь выступит в Первой лиге.