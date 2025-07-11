РФС: расследование дела по заявлению Федорищева приведет к определенным последствиям

Губернатор Самарской области ранее заявлял, что "Крылья Советов" имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расследование дела по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева будет доведено до конца и приведет к определенным последствиям для отдельных физических лиц. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Там идет расследование. Оно точно приведет к определенным последствиям для отдельных физических лиц. Следствие все установит", - сказал Митрофанов.

В 2024 году Федорищев заявил, что "Крылья Советов" имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола". Позднее он направил в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 (присвоение или растрата). В январе в ГУ МВД по Самарской области завели дело о мошенничестве по данному заявлению.