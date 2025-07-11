Горячкина проиграла во втором раунде Кубка мира по шахматам

Россиянка на тай-брейке уступила Меруерт Камалиденовой из Казахстана

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Действующая победительница Кубка мира по шахматам россиянка Александра Горячкина проиграла во втором круге текущего турнира в Тбилиси и выбыла из борьбы за титул.

Горячкина на тай-брейке проиграла Меруерт Камалиденовой из Казахстана.

Горячкиной 26 лет, она является трехкратной чемпионкой России и победительницей Кубка мира 2023 года. В 2020 году Горячкина проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.

Третий розыгрыш Кубка мира проходит с 5 по 29 июля. Тройка призеров получит прямые путевки на турнир претенденток 2026 года. Горячкина стала победительницей предыдущего Кубка мира, который состоялся в 2023 году в Азербайджане. Спортсменка уже отобралась на турнир претенденток по результатам этапов Гран-при Международной шахматной федерации.