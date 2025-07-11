Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс вышли в финал Уимблдона в парном разряде

В полуфинале они обыграли австралийку Оливию Гадеки и Дезиру Кравчик из США

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли австралийку Оливию Гадеки и Дезиру Кравчик из США в полуфинале Уимблдона в парном разряде. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3 в пользу Кудерметовой и Мертенс, выступающих под восьмым номером посева. Гадеки и Кравчик не были посеяны на турнире. В финале россиянка и бельгийка встретятся с победительницами матча Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) - Се Шувэй (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия).

Кудерметовой 28 лет, она располагается на 46-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и на 11-м - в парном. Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.

Мертенс 29 лет, она располагается на 23-й позиции в одиночном мировом рейтинге и на 19-й - в парном. Бельгийка имеет в активе 30 титулов WTA, 21 - в парном разряде. Теннисистка четыре раза побеждала на турнирах Большого шлема в паре - на Открытом чемпионате США (2019), Уимблдоне (2021) и на Открытом чемпионате Австралии (2021, 2024).

Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Турнир проводится на травяных кортах и завершится 13 июля. Последний раз из россиянок на Уимблдоне в парном разряде побеждали Екатерина Макарова и Елена Веснина в 2017 году. В 2021 году Кудерметова и Веснина в финале турнира проиграли Мертенс и Шувэй.