Российским гимнастам разрешили повторно подавать заявки на нейтральный статус

На заседании исполкома FIG были пересмотрены условия получения нейтрального статуса

ТАСС, 11 июля. Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Отмечается, что на заседании исполкома FIG были пересмотрены условия получения нейтрального статуса, который позволяет спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки специальной военной операции.

Последний раз российские гимнасты выступали на турнирах под эгидой FIG в начале марта 2022 года, после чего были отстранены на длительное время. С 1 января 2024 года отдельным российским и белорусским гимнастам было разрешено выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG, но пока никто из россиян не воспользовался этой возможностью.

Ранее ТАСС сообщал, что российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, не примут участия в предстоящих турнирах Международной федерации гимнастики, несмотря на получение нейтрального статуса. Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы в предоставлении этого статуса ряду атлетов. В нейтральном статусе отказали, в частности, олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Виктории Листуновой.