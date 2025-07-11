В Федерации гимнастики России удовлетворены тем, что FIG приняла во внимание их аргументы

Ранее Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федерация гимнастики России удовлетворена тем, что аргументы организации по вопросу допуска спортсменов были приняты во внимание исполкомом Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом рассказал президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе организации.

Ранее FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.

"Мы находимся в постоянном контакте с руководством FIG, - сказал Белозеров. - Удовлетворены, что наши аргументы были приняты во внимание членами исполкома. Теперь нам предстоит детально изучить все принятые нашими коллегами решения, при этом мы будем и дальше прилагать все усилия для защиты интересов наших спортсменов. Наша цель - полноценное участие в международных соревнованиях".

Ранее ТАСС сообщал, что российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, не примут участия в предстоящих турнирах Международной федерации гимнастики, несмотря на получение нейтрального статуса. Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы в предоставлении этого статуса ряду атлетов. В нейтральном статусе отказали, в частности, олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Виктории Листуновой.