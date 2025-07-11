"Юнисон" пропустит сезон Всероссийской хоккейной лиги

Московская команда в прошлом сезоне впервые выступала в ВХЛ и заняла 32-е место в регулярном чемпионате

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский "Юнисон" пропустит следующий сезон Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Клименко.

"Совокупность факторов, которые сложились в данный момент. А именно: организационно-финансовая невозможность согласования игр в одном месте на домашней арене привела нас к решению взять паузу и сезон-2025/26 пропустить, о чем мы уведомили письмом Федерацию хоккея России", - сказал Клименко.

"Юнисон" был основан в 2022 году. В прошлом сезоне команда впервые выступала в ВХЛ и по итогам регулярного чемпионата заняла предпоследнее, 32-е место.