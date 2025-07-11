Английский "Кристал Пэлас" не сыграет в Лиге Европы

Команда выступит в Лиге конференций

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил английский "Кристал Пэлас" до участия в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Кристал Пэлас" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. Клубом владеет американец Джон Текстор, который также является владельцем французского "Лиона". УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу "Лиона". "Кристал Пэлас" сыграет в Лиге конференций.

Отмечается, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований УЕФА. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

24 июня стало известно, что "Лион" будет отправлен во второй по силе дивизион чемпионата Франции. Позднее клуб подал апелляцию на решение Национального директората по контролю и управлению, которая была удовлетворена 9 июля.