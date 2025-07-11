Смагин назвал неожиданным ранний вылет шахматистки Горячкиной с Кубка мира

Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что в быстрые шахматы спортсменка играла очень вяло

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поражение российской шахматистки Александры Горячкиной во втором раунде Кубка мира стало большой неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Горячкина уступила представительнице Казахстана Меруерт Камалиденовой на тай-брейке.

"Конечно, вылет во втором раунде - это большая неожиданность, - сказал Смагин. - Саша очень тяжело играла в классику, она проиграла первую партию, и с трудом выиграла вторую. Казалось, что после того, как она перевела игру на тай-брейк, у нее были все шансы на победу, но в быстрые шахматы она играла очень вяло, никаких шансов ей соперница не оставила".

"Трудно сказать, почему так вышло, я не вхожу в ее команду. Возможно, она не сильно готовилась к этому турниру, потому что задачу отобраться на турнир претенденток она уже выполнила", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира проходит с 5 по 29 июля. Тройка призеров получит прямые путевки на турнир претенденток 2026 года. Горячкина стала победительницей предыдущего Кубка мира, который состоялся в 2023 году в Азербайджане.