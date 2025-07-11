Путин поручил с 2026 года увеличить вознаграждения олимпийцам и их тренерам

Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2025 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил увеличить вознаграждения спортсменам и тренерам, осуществляющим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимийских игр. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, касающихся уточнения условий назначения и выплаты тренерам, осуществлявшим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, - говорится в поручении. - Предусмотреть начиная с 2026 года увеличение размеров денежных вознаграждений (премий) российским спортсменам, тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта по итогам выступлений на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, России, Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста".

Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Ранее за золотые медали Олимпийских и Паралимпийских игр спортсмены получали премию в размере 4 млн рублей, за серебряные медали - 2,5 млн рублей, за бронзовые - 1,7 млн рублей.