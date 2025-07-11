В России сформируют базы с данными о здоровье спортсменов из сборных

Президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение ФМБА

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил ФМБА сформировать базы с данными о здоровье спортсменов из сборных команд. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с ФМБА России с учетом ранее данных поручений подготовить и представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих формирование, ведение и развитие ФМБА России баз данных, содержащих сведения о здоровье спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов РФ", - говорится в одном из пунктов опубликованного перечня поручений.

Путин также поручил установить порядок ведения таких баз данных, передачи сведений в государственные и иные информационные системы и получения информации оттуда. Срок исполнения - до 10 ноября.