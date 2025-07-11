Путин поручил обеспечить поддержку адаптивного спорта за счет внебюджетных источников

Ответственным назначен министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минспорту при участии Паралимпийского комитета России и общероссийских спортивных федераций обеспечить систематическую поддержку и популяризацию проектов в области адаптивного спорта за счет внебюджетных источников, в том числе средств Российского спортивного фонда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Первый доклад необходимо предоставить до 20 февраля 2026 года, далее - один раз в год. Ответственным назначен министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

До 10 октября 2025 года Путин поручил внести в федеральные стандарты спортивной подготовки и примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки изменения, направленные на предоставление лицам, имевшим на момент получения инвалидности спортивный разряд и (или) спортивное звание, возможности зачисления на этапы спортивной подготовки по адаптивным спортивным дисциплинам без учета уровня спортивной квалификации, предусмотренного указанными стандартами, при соблюдении установленных в них нормативов общей и специальной физической подготовки.