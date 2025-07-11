"Защитники Отечества" смогут привлекать к занятиям спортом военных с инвалидностью

Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить возможность фонда "Защитники Отечества" привлекать к занятиям адаптивной физкультурой ветеранов СВО и ветеранов боевых действий, не принимающих участие в спецоперации. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность участия этого фонда в мероприятиях по привлечению к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом следующих лиц, имеющих инвалидность: а) ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции и проходящие военную службу; б) ветераны боевых действий и ветераны военной службы, не принимавшие участия в специальной военной операции", - говорится в тексте поручений.

Срок исполнения поручения обозначен 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Ранее в ходе заседания замглавы Минобороны обратилась к главе государства с просьбой наделить фонд "Защитники Отечества" полномочиями по привлечению военнослужащих с инвалидностью, а также ветеранов предыдущих локальных войн и конфликтов к занятиям адаптивной физкультурой. Путин в свою очередь идею поддержал, предложив расширить полномочия фонда и "закрыть эту нишу".

Также глава государства поручил обеспечить популяризацию заслуг участников спецоперации среди юных спортсменов. В соответствии с поручением, данная работа должна вестись в том числе в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".