Путин поручил разработать план развития адаптивного спорта до 2030 года

Президент РФ будет ждать доклад по этому поручению к 30 января 2026 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение разработать концепцию развития адаптивной физкультуры до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Разработать при участии Администрации президента Российской Федерации, заинтересованных организаций и утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и план мероприятий по реализации названной концепции, определив объем и источники финансирования мероприятий, предусмотренных указанными концепцией и планом". Путин будет ждать доклад по этому поручению к 30 января 2026 года.

Также была поставлена задача обеспечить дистанционное получение инвалидами справок о противопоказаниях к занятию спортом или о допуске к соревнованиям. Поручение также распространяется на видеоматериалы для самостоятельных занятий адаптивной физкультурой. Доклад должен быть направлен к 1 декабря.

Президент также поручил разместить в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере показания к физреабилитации инвалидов. Более того, глава государства поставил задачу убрать максимальный порог возраста на проведение Всероссийской спартакиады и актуализировать образовательные стандарты для университетов и колледжей в области алаптивной физкультуры и спорта.

ОНФ рекомендовано отслеживать доступность услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, а также занятий адаптивным спортом.