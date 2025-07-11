Международное ралли "Шелковый путь" стартует 12 июля в Иркутске

Гонка продлится до 22 июля

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Первый этап международного ралли-марафона "Шелковый путь" начнется 12 июля в Иркутске.

Гонка проводится в 15-й раз, впервые она состоялась в 2009 году. В разные годы маршрут проходил по территории России и стран Центральной Азии. В этом году пилоты будут соревноваться в России и Монголии. Общая длина маршрута составит 4811,58 км.

"Ралли-марафон пройдет с 12 по 22 июля, он вновь соединит Россию и Монголию и пройдет по территории пустыни Гоби и ее уникальным пескам и приведет участников в Горный Алтай, одно из самых живописных мест Евразии. Однако вместе с этим на карте ралли "Шелковый путь" 2025 года засияет еще одна жемчужина - озеро Байкал, самое глубокое в мире. Именно оттуда участники начнут свое десятидневное путешествие протяженностью порядка 5 тыс. км", - рассказал руководитель ралли Владимир Чагин на презентации маршрута.

"В программе удивительного приключения Восточная Сибирь, проезд по Монголии с востока на запад и решающее сражение в горных районах Республики Алтай", - добавил он.

Замена "Дакару"

Традиционно ралли пройдет в нескольких категориях, пилоты будут преодолевать дистанцию на грузовиках, внедорожниках, мотовездеходах, мотоциклах и квадроциклах. Всего в стартовый лист вошли 51 пилот и экипаж из России, Белоруссии, Монголии и Туркмении. Главными звездами являются пилоты российской команды "Камаз-мастер", выступающей в классе грузовиков.

Защищать свой титул будет экипаж под управлением двукратного победителя ралли-марафона "Дакар" Дмитрия Сотникова. Помимо других пилотов российской команды, одним из его главных соперников станет экипаж белорусской команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Вязович выигрывал "Шелковый путь" в 2023 году.

Руководитель "Камаз-мастер" Эдуард Николаев в беседе с журналистами отметил, что благодаря "Шелковому пути" пилоты команды не боятся пропусков "Дакара". "Мы теперь не боимся, что у нас нет "Дакара", "Дакар" для нас - это теперь "Шелковый путь". Я в этом году планирую также участвовать, ехать вместе с командой, у нас будет участвовать несколько экипажей. Мы готовимся, видим, что наши соперники очень активно набирают обороты", - рассказал он.

Торжественная церемония старта ралли-марафона начнется в 12:00 мск.