Бывший тренер сборной Нидерландов по футболу ван Гал сообщил, что излечился от рака

ТАСС, 12 июля. Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал сумел излечиться от рака простаты. Об этом он рассказал телеканалу ESPN.
Ван Гал сообщил, что страдает от онкологического заболевания в апреле 2022 года.
"Рак меня больше не беспокоит, - сказал ван Гал. - Два года назад мне провели несколько операций. Сначала все было плохо, но в итоге все обошлось, и теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и все идет хорошо. Мне становится все лучше".
Ван Галу 73 года, он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов в декабре 2022 года после завершения выступления команды на чемпионате мира в Катаре, с ней специалист работал с августа 2021-го. Также нидерландец возглавлял национальную команду с 2012 по 2014 год и с 2000 по 2001 год. Под его руководством сборная Нидерландов завоевала бронзовые медали мирового первенства 2014 года, обыграв в матче за третье место сборную Бразилии со счетом 3:0. На мировом первенстве в Катаре нидерландские футболисты дошли до четвертьфинала, проиграв на этой стадии будущему победителю турнира команде Аргентины.
По ходу карьеры ван Гал тренировал нидерландские "Аякс" и АЗ, испанскую "Барселону", германскую "Баварию" и английский "Манчестер Юнайтед", вместе с которым стал обладателем Кубка Англии. Будучи тренером "Аякса", он по три раза выиграл чемпионат и суперкубок страны и по разу приводил команду к победе в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и Кубке Нидерландов. "Барселона" под его руководством дважды становилась чемпионом Испании, по одному разу - победителем национального кубка и Суперкубка УЕФА. В "Баварии" ван Гал стал чемпионом Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, также он привел к победе в национальном первенстве АЗ.