Лыжника Большунова включили в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон

Всего в пулы тестирования FIS на олимпийский сезон вошли 39 российских спортсменов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Трехкратный победитель Игр-2022 по лыжным гонкам Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) на сезон-2025/26. Об этом свидетельствуют документы FIS, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего в пулы тестирования FIS на олимпийский сезон включены 39 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника. Кроме Большунова в этот список вошли Алексей Червоткин, Яна Денисова (Кирпиченко), Лидия Горбунова, Мария Истомина, Арина Каличева, Савелий Коростелев, Евгения Крупицкая, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Александр и Наталья Терентьевы, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.

В новые международные пулы допинг-тестирования также вошло пять представителей российского фристайла (Максим Буров, Виктория Лазаренко, Никита Новицкий, Игорь Омелин и Полина Рябова), четверо сноубордистов (Полина Каримова, Илья Хуртин, Кристина Пауль и Арсений Томин), по три паралимпийца (Денис Деканов, Григорий Мурыгин, Владимир Удальцов) и горнолыжника (Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Павел Трихичев), а также Стефания Надымова, выступающая в лыжном двоеборье.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга, не допускавшая российских спортсменов до своих турниров на протяжении трех последних сезонов, пока не приняла решения о возможности их возвращения и участия в Олимпиаде-2026.