Поэт Шаганов подумает над текстом песни о футбольном клубе "Торпедо" в исполнении "Любэ"

Московский клуб был исключен из РПЛ за попытку организации договорных матчей

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поэт-песенник Александр Шаганов может написать текст для песни о футбольном клубе "Торпедо", за который он болеет, после исключения команды из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого московское "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей.

"Прекрасная идея. Сяду за письменный стол и поэтическим словом отражу, образы созрели, - сказал Шаганов. - Вчера был обескуражен этим событием. Наложить слова на песню? Может, [солисту группы "Любэ" Николаю] Расторгуеву сообщу, он же болельщик "Торпедо". Не зря в той песне "Улочки московские" звучит рефрен "Торпедо-Москва". Наш продюсер Игорь Матвиенко тогда говорил, давайте это будет "Спартак, чемпион", мол за них больше болеют. Я ему говорю, Игорь, дорогой, какой "Спартак"? Сочинение песни - процесс не двухсекундный, но в любом случае идея благая".

Шаганов согласился с тем, что у нынешнего "Торпедо" слабое руководство.

"Оптимальный вариант был, когда директором клуба была Елена Еленцева. Было единение поля и трибун, материнская забота, ее потом загнали в темный лес. По факту сегодняшнее руководство довело клуб до такого состояния. По идее, и город должен сказать свое веское слово в плане ситуации с клубом", - отметил поэт.