Награды россиян будут учтены в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта

Они будут обозначены как Нейтральные атлеты "Б" (NAB)

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Награды российских и белорусских спортсменов будут учитываться в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

Чемпионат мира в Сингапуре пройдет с 11 июля по 3 августа, в турнире примут участие около ста спортсменов из России и Белоруссии. Они выступят в статусе представителей Нейтральных атлетов "Б" (NAB) и Нейтральные атлетов "А" (NAA) соответственно.

"В таблице медалей чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года нейтральные спортсмены, если они выиграют какие-либо медали, будут обозначены в таблице как Нейтральные атлеты "Б" и Нейтральные атлеты "А", - сообщили в международной федерации.

В Сингапуре будет разыграно 77 комплектов наград, российские спортсмены выступят в плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду. Первыми на турнире выступят представители плавания на открытой воде, соревнования пройдут с 15 по 20 июля. Синхронное плавание в расписание стоит с 18 по 25 июля, плавание и прыжки в воду - с 26 июля по 3 августа.

Российские спортсмены последний раз на чемпионате мира по водным видам спорта выступали шесть лет назад - в южнокорейском Кванджу.