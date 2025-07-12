Ходок Кожевников заявил, что ему очень обидно пропускать международные старты

Спортсмен на соревнованиях в Бресте победил на дистанции 10 000 метров с результатом 39 минут 03,32 секунды

БРЕСТ /Белоруссия/, 12 июля. /ТАСС/. Специализирующийся в спортивной ходьбе россиянин Сергей Кожевников, ставший первым победителем Кубка сильнейших спортсменов по легкой атлетике, испытывает чувство обиды от того, что не имеет возможности выступать на крупных международных стартах. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Кожевников на соревнованиях в Бресте победил в заходе на 10 000 метров с результатом 39 минут 03,32 секунды. Второе и третье места также заняли россияне: Данила Мартынов (39.07,33) и Александр Гарин (39.14,13).

"Российские ходоки являются сильнейшими не только в Европе, но и в мире, так как многие из них занимают места в топ-рейтинге, - рассказал Кожевников. - Поэтому конкуренция была ожидаемая, я соревновался с теми, с кем я соревнуюсь в России. Все мы занимаемся в школе спортивной ходьбы в Мордовии, друг друга знаем прекрасно. Результатом, в принципе, доволен, для меня самое главное сегодня было занять первое место, а не бороться со временем".

"Очень обидно, что у нас нет международных соревнований. Если сравнивать наши результаты с теми, что показывают иностранные спортсмены на европейских и мировых стартах, то можно сделать вывод, что в случае допуска точно кто-то из россиян вошел бы в тройку призеров, а, может быть, и все медали уехали бы в Россию", - считает собеседник ТАСС.

В марте 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций наложила запрет российским и белорусским атлетам на участие во всех крупных международных стартах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

"В прошлом году Сергей Широбоков прошел 10 000 метров за 38 минут 3,69 секунды и установил новый рекорд России. Я в этом сезоне прошел за 38.06, по-моему, совсем немного не удалось дотянуться до рекорда. Буду стремиться к тому, чтобы побить время Сергея в этом сезоне", - заключил Кожевников.