Агент Дзюбы прокомментировал информацию об автомобильных штрафах футболиста

Ранее появилась информация, что футболист просрочил штраф в размере 4,5 тыс. рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Журналисты не должны концентрироваться на штрафах футболистов, так как есть более значимые поводы. Такое мнение ТАСС высказал агент нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы Леонид Гольдман.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Дзюба просрочил штраф ГИБДД. По информации источника, футболист не оплатил штраф в размере 4,5 тыс. рублей.

"Если новость о штрафе в 4,5 тыс. рублей вызывает у коллег такой ажиотаж, то, видимо, совсем скуден наш футбольный мир в эти дни, - сказал Гольдман. - Сегодня начинается сезон, пройдет матч за Суперкубок России. Мне кажется, что журналистам лучше сконцентрироваться на этом прекрасном событии, а не на поиске штрафов в 4,5 тыс. рублей и раздувании из этого новости вселенского масштаба. Читал, что посчитали штрафы с 2019 года, а почему не с 2010-го? Очевидно, что коллегам нечем заняться, дополнительные комментарии излишни".