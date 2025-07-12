Участники ралли "Шелковый путь" оценили динамичность трассы на прологе в Иркутске

Дмитрий Сотников и Сергей Вязович отметили большой интерес со стороны зрителей к старту

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Участники ралли "Шелковый путь", пролог которого состоялся 12 июля в Иркутске, отметили динамичность трассы и высокий интерес зрителей к гонке. Об этом журналистам сообщил действующий чемпион ралли в зачете грузовиков Дмитрий Сотников, а также руководитель и пилот белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

"Очень удивлен был атмосферой, очень много было зрителей, давно такого не припомню, чтобы прямо толпы людей, которые кричат, визжат. Очень много отзывов услышал. И в целом получили удовольствие, потому что трасса [для пролога] очень динамичная, со сменой темпа, с коварными местами, что адреналин зашкаливает. Я думаю, что сегодня все пытались и зрелищно, и быстро проехать", - сказал Сотников.

Трассу для пролога и тренировочных заездов организовали на Чертугеевском полуострове в Иркутске. Ее протяженность составила 8 км. По словам Вязовича, с пролога началась борьба за каждый сантиметр всей трассы гонки.

"Участок очень интересный для пролога. Это на самом деле в последнее время большая редкость, пролог техничный, красивый, зрелищный, есть и скоростные места, есть и техничные, есть где поработать и получить удовольствие", - сказал Вязович.

Он также отметил большой интерес со стороны зрителей к этому виду спорта. "Очень приятно, когда вся трасса практически живым щитом огорожена и не надо искать дорогу - по зрителям видишь, куда ехать. Это очень мотивирует показывать красивую, зрелищную езду", - добавил он.

О ралли

Официальный старт 15-му международному ралли "Шелковый путь" будет дан 12 июля в Иркутске. Маршрут юбилейной гонки соединит Россию и Монголию. Из Иркутска участники отправятся в путь к берегам Байкала - в город Байкальск, затем преодолеют степи и пески Монголии, пустыню Гоби и предгорья Алтая.

Финишируют 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города состоится церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4 800 км. Ралли включает в себя 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских этапа. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2 400 км.

К участию заявлен 101 экипаж на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках. Это представители 15 стран. Соревнование пройдет под эгидой Российской автомобильной федерации и Монгольской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.