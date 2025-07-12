Кнороз выиграла Кубок сильнейших спортсменов, установив личный рекорд

Она преодолела планку на высоте 4,83 м

БРЕСТ /Белоруссия/, 12 июля. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз стала победительницей международного легкоатлетического турнира "Кубок сильнейших спортсменов", который проходит в белорусском Бресте.

Кнороз преодолела планку на высоте 4,83 м, тем самым установив личный рекорд. Прежде ее лучшим достижением был результат, показанный на турнире во Франции в феврале 2022 года, когда спортсменка прыгнула на 4,81 м. Второй место на Кубке сильнейших спортсменов заняла Татьяна Калинина (4,65 м), третьей стала Аксана Гатауллина (4,40 м).

Кнороз показала третий результат сезона в мире. Она уступает лишь американке Аманде Молл (4,91 м) и британке Молли Коудери (4,85 м). 25-летняя Кнороз является многократной чемпионкой страны, победительницей Игр БРИКС-2024 и этапа Бриллиантовой лиги 2021 года в Стокгольме.

Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике проходит в Бресте с 12 по 13 июля.