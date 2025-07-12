Прыгунья с шестом Кнороз рассказала, что боялась сломать шею на турнире в Бресте

Спортсменка трижды пыталась взять высоту 4,90 метра

БРЕСТ /Белоруссия/, 12 июля. /ТАСС/. Победительница Кубка сильнейших спортсменов в прыжках с шестом Полина Кнороз не испытывает огромной радости от того, что сумела установить в Бресте личный рекорд. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Кнороз победила в Бресте с результатом 4,83 метра. До сегодняшнего дня личный рекорд спортсменки был равен 4,81. На такую высоту она прыгнула в феврале 2022 года на турнире во Франции. В ранге победительницы Кубка сильнейших спортсменов Кнороз трижды пыталась взять высоту 4,90 метра, но все попытки оказались безуспешными.

"Конечно, приятно было прыгнуть на 4,83, но я все равно считаю, что это проходящий результат, я не раз пыталась прыгать на таких высотах, - рассказала Кнороз. - Надо было взять сегодня 4,90, тогда вообще была бы счастлива. Не удалось, потому что подустала и не хватало скорости. Владимир Ильич (Шульгин, тренер спортсменки - прим. ТАСС) мне сказал, что, если бы я доделала хотя бы прыжок, я могла бы прыгнуть спокойно на 4,90. Но мне казалось во время прыжка, что планка далеко, я боялась приземлиться мимо и сломать шею".

"Сегодня старт был непривычно рано, почему-то в последнее время организаторы стали проводить соревнования в женских прыжках с шестом в 11 утра, поэтому я стала чуть-чуть привыкать к этому режиму. Но, как сказал мой тренер, талант у меня просыпается после 12 часов, поэтому здесь я чуть-чуть не добрала", - добавила спортсменка.

Как сообщила Кнороз, следующим стартом для нее станет чемпионат России, который пройдет с 7 по 10 августа в Казани. "Но никакого отдыха не будет. Мне такой план тренировок подготовили, что, боюсь, не выживу", - шутя сказала спортсменка.