На юношеском суперфинале по шахматам в Москве установили мировой рекорд

Он стал самым массовым международным юношеским соревнованием по шахматам

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Суперфинал среди стран ШОС и БРИКС стал самым массовым международным юношеским соревнованием по шахматам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Достижение установлено в субботу. Рекорд официально подтвержден экспертами международной книги рекордов Interrecord и занесен в Реестр рекордов России - самый авторитетный регистратор рекордов страны.

За два дня суперфинала стран ШОС и БРИКС в девяти раундах в Москве встретились 212 сильнейших юных игроков со всего мира: Бразилии, Индии, Африки, Армении, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и России. Также партии проходили онлайн на платформе mychess. 9 620 партий было сыграно одновременно, а всего за время турнира, включая отборочные соревнования, к платформе присоединилось более 30 000 человек.