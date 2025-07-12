Российско-китайский шахматный турнир "Матч дружбы" стартовал в Екатеринбурге

Соревнования пройдут в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Восемь юных российских шахматистов и один игрок топ-уровня сыграют со сверстниками из Китая на шахматном турнире "Матч дружбы", который в эти выходные проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия соревнований.

"Очень здорово, что проводятся такие международные соревнования, это очень важно, значимо и способствует популяризации и развитию шахмат не только в Свердловской области и в России, но и во всем мире. Для ребят это создает необходимый опыт борьбы против иностранных соперников, потому что китайская шахматная школа - одна из самых сильных в мире, и это будет очень хорошая тренировка перед мировыми чемпионатами", - сказал гроссмейстер, сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Карякин.

Основу для реализации российско-китайских молодежных инициатив в сфере спорта составляют международные мероприятия, проводимые в Свердловской области, в том числе завершившиеся 10 июля международная промышленная выставка "Иннопром" и Российско-китайское Экспо, отметила заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Людмила Берг. "Шахматы - это не только интеллектуальный вид спорта, это, конечно, универсальный язык, который объединяет представителей разных стран, культур и народов, и очень отрадно, что сегодня в Екатеринбурге состоится российско-китайский шахматный матч дружбы. Подобные мероприятия очень часто проходят в Екатеринбурге, и правительство Свердловской области и врио губернатора Денис Паслер поддерживают данные инициативы", - сказала она.

Согласно регламенту соревнований, участниками турнира являются восемь квалифицированных шахматистов 2011 года рождения и моложе с каждой стороны, они примут участие в детском матче. В звездном матче сыграют два топ-игрока. Победитель турнира будет определен по сумме набранных очков.