Бразильский футболист Аугусто перешел из "Нанта" в "Краснодар"

Соглашение с полузащитником рассчитано на три года

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" заключил контракт с бразильским полузащитником Дугласом Аугусто. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Аугусто 28 лет, с 2023 года он выступал за французский "Нант". Полузащитник также защищал цвета греческого ПАОКа, бразильских "Коринтианса" и "Флуминенсе". В сезоне-2024/25 бразильский футболист забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах.

12 июля "Краснодар" на "Ак Барс Арене" в Казани сыграет с московским ЦСКА в матче за Олимпбет - Суперкубок России. Краснодарская команда в прошлом сезоне стала чемпионом России, армейцы - обладателями кубка страны.