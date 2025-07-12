Федор Иванов хочет стать первым российским барьеристом, выбежавшим 400 м из 48 секунд

Он стал победителем Кубка сильнейших спортсменов с результатом 48,79 секунды

БРЕСТ /Белоруссия/, 12 июля. /ТАСС/. Российский бегун Федор Иванов, победивший на дистанции 400 метров с барьерами на Кубке сильнейших спортсменов, очень хочет заявить о себе и установить новый рекорд страны. Об этом Иванов сообщил ТАСС.

Иванов победил на турнире в Белоруссии с результатом 48,79 секунды. В конце мая на командном чемпионате России в Сочи он установил личный рекорд (48,30).

"Не рассчитывал здесь показать быстрые секунды, так как готовлюсь к чемпионату России, - признался Иванов. - Если брать по сезону, сегодня самый тяжелый бег был. Нахожусь под загрузкой. Конечно, хотелось выбежать из 48 секунд, чтобы сказать, что в России я такой один. Но в этот раз получились скромные для меня секунды".

Рекорд России на дистанции 400 метров с барьерами принадлежит Денису Кудрявцеву (48,05), который показал этот результат 10 лет назад на чемпионате мира в Пекине.