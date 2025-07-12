Прыгун с шестом Шмыков выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира

На Кубке сильнейших спортсменов в Бресте спортсмен показал результат 5,85 метра

БРЕСТ /Белоруссия/, 12 июля. /ТАСС/. Российский прыгун с шестом Михаил Шмыков установил личный рекорд и выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира в Токио.

Шмыков с первой попытки взял высоту 5,85 метра и занял первое место на международном легкоатлетическом турнире "Кубок сильнейших спортсменов", который проходит в белорусском Бресте. Квалификационный норматив для мужчин в прыжках с шестом на чемпионат мира, который пройдет c 13 по 21 сентября, составляет 5,82 метра.

Кубок сильнейших спортсменов с участием легкоатлетов РФ и Белоруссии проходит в Бресте с 12 по 13 июля. Состав сборной на международные соревнования в Бресте формировался по итогам Кубка России, проходившего в подмосковном Жуковском с 20 по 22 июня.

В марте 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций наложила запрет российским и белорусским атлетам на участие во всех крупных международных стартах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.