Мирра Андреева после Уимблдона впервые войдет в топ-5 рейтинга WTA

Ранее россиянка не поднималась в мировом рейтинге выше шестого места

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева после завершения Уимблдона впервые войдет в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка стала недосягаемой для американки Аманды Анисимовой, которая в случае завоевания титула в Лондоне могла набрать 5 197 очков. Ранее в субботу американская теннисистка проиграла в финале Уимблдона польке Иге Свёнтек (0:6, 0:6). На счету Андреевой после завершения этого турнира будет 5 163 очка, она расположится на 5-й позиции в мировом рейтинге. Анисимова после Уимблдона впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA, набрав 4 497 очков. С понедельника она будет 7-й ракеткой мира, 6-й в рейтинге WTA станет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Прежней наивысшей позицией для Андреевой было 6-е место. На Уимблдоне 18-летняя россиянка дошла до четвертьфинала, где проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

Андреева является победительницей трех турниров WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.