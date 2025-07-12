Шлеменко вышел на бой с испанцем Каденой со сломанной рукой

Россиянин победил испанского спортсмена техническим нокаутом

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко, который победил на турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) в Омске испанца Гильерме Кадену, дрался со сломанной рукой. Об этом заявил после поединка губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

"Еще недавно [у Шлеменко] был бой, очень мало времени, чтобы восстановиться. У Александра до сих пор проблема - сломана рука. Но он вышел, потому что дал слово себе, семье, своим пацанам, болельщикам и любителям спорта. И он это сделал, он победил", - сказал Хоценко.

В конце мая Шлеменко уступил белорусу Владиславу Ковалеву на турнире организации Russian Cagefighting Championship, который проходил в Екатеринбурге.

В послужном списке 41-летнего Шлеменко 67 побед, 16 поражений и 1 ничья, еще 1 бой был признан несостоявшимся. 33-летний испанец является чемпионом Европы по бразильскому джиу-джитсу и действующим чемпионом организации Vendetta Fight Night в среднем весе.