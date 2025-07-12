Дюков исключил вероятность подтасовок при жеребьевке Кубка России по футболу

Ранее московское "Динамо" выразило недовольство процедурой проведения жеребьевки

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Вероятность подтасовки итогов жеребьевки группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу исключена. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

29 июня РФС провел жеребьевку Кубка России. После этого московское "Динамо" выразило недовольство процедурой ее проведения, поскольку жеребьевка не транслировалась в прямом эфире и на ней не присутствовали представители бело-голубых.

"Мне никто недовольство не высказывал, не было ни звонков, ни обращений. Слышал, что один клуб выдвинул недовольство. Но все было корректно, есть запись жеребьевки, мы исключаем вероятность подтасовок. Я не знал, что ее так проведут, но о результатах узнал так же, как и вы", - сказал Дюков.