Дюков заявил, что у него нет опасений относительно судьбы "Крыльев Советов"

10 июля Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с "Крыльев Советов" по требованию "РТ-капитал"

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не испытывает опасений относительно судьбы самарских "Крыльев Советов". Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

10 июля Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с "Крыльев Советов" по требованию "РТ-капитал".

"У меня нет опасений, РФС было известно об этой ситуации, клуб при прохождении лицензирования дал гарантии. У самарского клуба есть другие источники [финансирования]", - сказал Дюков.

Также президент РФС прокомментировал расследование дела по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"У нас было общение с правоохранительными органами, всю информацию предоставили, провели анализ матчей, - сказал Дюков. - Были ошибки как в пользу клуба, так и против".

В 2024 году Федорищев заявил, что "Крылья Советов" имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола". Позднее он направил в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 (присвоение или растрата). В январе в ГУ МВД по Самарской области завели дело о мошенничестве по данному заявлению.